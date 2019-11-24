دافعت عن شرفها فذبحها.. تأجيل محاكمة "طفل تلا" قاتل "نرجس"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

قررت محكمة الطفل في شبين الكوم الكلية في المنوفية، في ثاني جلسات محاكمة "أحمد. م - 17 عامًا" المتهم بقتل ربة منزل تُدعى "نرجس. م"، فيما يُعرف إعلاميًا بـ"شهيدة الشرف"، تأجيل المحاكمة إلى الأول من ديسمبر للمرافعة.

ترجع أحداث الواقعة إلى إقدام المتهم على الاعتداء جنسيًا على ربة منزل حامل وأم لثلاثة أطفال، وقتلها حينما قاومته وهددته بفضح أمره.

ووفق التحقيقات واعترافات المتهم، صعدت المجني عليها "نرجس. م" إلى سطح منزل جيرانها (تحت الإنشاء) في مدينة تلا، لإحضار غلال خاصة بها، كانت وضعتها هناك حتى تجف في حرارة الشمس. وعندما تأخرت في العودة إلى منزلها، بحث عنها زوجها حتى عثر عليها في إحدى غرف المنزل قيد الإنشاء، مسجاة على الأرضية، وغارقة في دمائها بينما على رقبتها آثار ذبح.

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انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص واستجواب الجيران، توصلت الجهات الأمنية إلى أن مرتكب الواقعة "أحمد. م - 17 عامًا" طالب ثانوية عامة، روى تفاصيل جريمته أمام رجال المباحث بعد ضبطه.

قال المتهم إنه أثناء وقوفه عصرًا أعلى سطح منزله، شاهد جارته تعتلي سطح منزل أحد أقاربه، وتجمع الغلال التي كانت وضعتها في حرارة الشمس.

قرر المتهم الاعتداء على جارته جنسيًا، فنزل مسرعًا من منزله ذاهبًا إلى المنزل المجاور، ثم ناداها، وبحسن نية نزلت إليه، فانقض عليها ليغتال شرفها، لكنها قاومته ومنعته من الاقتراب منها، وهددته بفضحه، فتظاهر بالندم، وانقض عليها، وطرحها أرضًا، قبل أن يلتقط قطعة حديدية تشبه المنشار ويذبحها ويهرب.

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