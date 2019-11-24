الخارجية اليمنية تدين استهداف الحوثيين لمقر إقامة الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار

أدانت وزارة الخارجية اليمنية استهداف الميليشيات الحوثية مقر إقامة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار الأممية المشارك في قيادة وتنفيذ "اتفاق الحديدة.
وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية اليوم الأحد : إن الاستهداف الحوثي جاء بعد يوم واحد من إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي والتي نوه خلالها إلى وجود إشارات إيجابية في تنفيذ اتفاق الحديدة، ويعد هذه الاستهداف استهتارا بالجهود الأمميةالهادفة لتنفيذ "اتفاق ستوكهولم"، ويهدد بإنهاء ونسف تلك الجهود بعد حوالي عام من التوصل إلى الاتفاق.
وأضافت الوزارة أن هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل استمرار ميليشيات الحوثي في استحداث الخنادق والأنفاق في الحديدة، على الرغم من نشر "ضباط الارتباط" وإنشاء نقاط المراقبة المشتركة، في مخالفة صريحة تدل على نوايا مبيتة ومخطط لها للانقلاب على اتفاق ستوكهولم.
وحمَّلت الخارجية اليمنية الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، التي تهدد بنسف "اتفاق الحديدة"..داعيةً الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية والمجتمع الدولي إلى إدانة هذا التصعيد وتحميل الميليشيات الحوثية تبعات ما قد يحدث.
وكان فريق الحكومة اليمنية في اللجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة قد أعلن تعرض مقر إقامته صباح اليوم لقصف متواصل بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي.
ويُعد "اتفاق الحديدة" اتفاقًا على عقد هدنة في محافظة الحديدة اليمنية، في إطار الجهود لمحاولة حل الأزمة، وقد عُقد الاتفاق في ستوكهولم عاصمة السويد، تحت رعاية الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2018.
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