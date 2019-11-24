إيطاليا ترفض دخول سفينة إنقاذ إسبانية على متنها 73 مهاجرا أفريقيا

أفاد رئيس بعثة إنقاذ إسبانية بأن السلطات الإيطالية رفضت السماح بدخول سفينتها أوبن آرمز إلى أحد موانئ البلاد لتستمر محنة السفينة التي تقطعت بها السبل في ظروف صعبة بالبحر المتوسط وعلى متنها 73 مهاجرا أفريقيا.

وقال رئيس البعثة الموجود على متن السفينة ريكاردو جاتي ، حسبما نقل راديو (مونت كارلو)

اليوم /الأحد/ ، : "إن إيطاليا سمحت للسفينة بدخول مياهها الإقليمية للاحتماء من عاصفة لكنها رفضت رسو السفينة".وأوضح جاتي أنهم طلبوا الرسو في إيطاليا ومالطا لكن الدولتين لم تسمحا بذلك .. مضيفا :"أن روما اقترحت أن ترسو السفينة في ميناء طرابلس الليبي ولانزال نطلب ميناء آمنا لنزول (المهاجرين) وهو واجب قانوني ملزم للحكومة وفقا لاتفاقات دولية، كما أننا معنا أشخاص على متن السفينة ينبغي إنزالهم لأسباب صحية فيما لم يتسن الحصول على تعليق من أي مسؤول إيطالي.وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أكدت ، في وقت سابق ، غرق ما يقرب من ألف شخص خلال محاولات المهاجرين عبور البحر المتوسط هذا العام.