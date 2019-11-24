مقتل وإصابة 6 أشخاص بانفجار سيارة تابعة للأمم المتحدة في أفغانستان

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي اليوم الأحد مقتل أجنبي وإصابة 5 آخرين في تفجير استهدف سيارة تابعة لهيئة الأمم المتحدة في العاصمة "كابول.

وقال رحيمي حسبما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية إن الانفجار وقع في أحد الشوارع المزدحمة بمنطقة الشرطة التاسعة مضيفا أن من بين المصابين أفغانيين اثنين يعملان بمكتب الهيئة الأممية في أفغانستان.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن تنفيذ الهجوم إلا تنظيم داعش وحركة طالبان الإرهابيتين ينفذان العديد من الهجمات بـ"كابول".

يذكر أن "طالبان تسيطر على أكثر من نصف مساحة أفغانستان، حيث تشن هجمات مسلحة بشكل شبه يومي تستهدف قوات وعناصر الحكومة الأفغانية في أماكن متفرقة من البلاد. الأمريكية إن الانفجار وقع في أحد الشوارع المزدحمة بمنطقة الشرطة التاسعة مضيفا أن من بين المصابين أفغانيين اثنين يعملان بمكتب الهيئة الأممية في أفغانستان.ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن تنفيذ الهجوم إلا تنظيم داعش وحركة طالبان الإرهابيتين ينفذان العديد من الهجمات بـ"كابول".يذكر أن "طالبان تسيطر على أكثر من نصف مساحة أفغانستان، حيث تشن هجمات مسلحة بشكل شبه يومي تستهدف قوات وعناصر الحكومة الأفغانية في أماكن متفرقة من البلاد.

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