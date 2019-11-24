بريطانيا: إنقاذ 10 مهاجرين غير شرعيين ببحر المانش

أعلنت المؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة في بريطانيا إنقاذ مجموعة مكونة من 10 أشخاص مشتبه في كونهم مهاجرين غير شرعيين، حيث كانوا على متن قارب في بحر المانش. شرعيين، حيث كانوا على متن قارب في بحر المانش. وذكرت قناة سكاي نيوز البريطانية اليوم الأحد، أن من بين المهاجرين أطفال، مشيرة إلى أنه تم إنزالهم في شاطئ بلدة دوفر البريطانية، ومن ثم سيقوم مسؤولو أمن الحدود بالتحقيق معهم.

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