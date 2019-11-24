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السعودية وجمهورية القمر تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، مع وزير الشئون

الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة محمد الأمين صيف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.


وذكرت وكالة الأنباء "واس" أن الجانبين استعراضا، خلال اللقاء، مجمل الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
 

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