تعاون إعلامي بين "الهيئة الوطنية" ووزارة الإعلام الفلسطينية

بحث حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، مع أحمد عساف وزير الإعلام الفلسطيني والوفد المرافق له سبل تنشيط التعاون الإعلامي بين الهيئة ووزارة الإعلام الفلسطينية ومختلف وجهات النظر والتنسيق المتواصل حول القضايا الإعلامية المشتركة.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين نصت بنوده على التبادل البرامجي والدرامي والتدريب في مختلف المجالات الإعلامية.
قلب العالم العربي ومنارته الثقافية.
وأشاد الجانب الفلسطيني بالأعمال الدرامية المصرية التي يعشقها ويتابعها جموع الشعب الفلسطيني..مؤكدين على أن مصر هي
ومن جهته .. أكد حسين زين على دور مصر الداعم والمتواصل للقضية الفلسطينية وتقديم المساندة الإعلامية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني..مبديا اعتزازه بالتعاون والعمل المثمر مع الجانب الفلسطيني..ومؤكداً أهمية استمرار التواصل والتنسيق بما يحقق تعزيز مختلف أوجه التعاون الإعلامي بين الجانبين.
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