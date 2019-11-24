مجلس النواب يعد تقريراً عن مساءلة ترامب بعد أن استمع لشهادات

قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب أدم شيف، الذي يقود تحقيق مساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن فريقه يعد تقريره بعد جلسات عامة وشهادات من مسؤولين حاليين وسابقين استمرت أسبوعين.

وأضاف شيف، في تصريحات اليوم الأحد، أنه سيواصل التحقيق وأنه لا يستبعد المزيد من الشهادات أو الجلسات العلنية في تحقيق المساءلة.

ويحقق المجلس، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لمعرفة ما إذا كان ترامب استغل سلطاته للضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتحقيق مكاسب سياسية شخصية بالإضافة إلى التحقيق في نظرية، لا تستند إلى أساس، بأن أوكرانيا وليس روسيا هي من تدخلت في انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016.

اقرأ أيضا... كشف اتصالات بين بومبيو ومحامي ترامب في قضية أوكرانيا

وقال شيف لشبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأميركية، "لا نستبعد احتمال الإدلاء بمزيد من الشهادات وعقد المزيد من الجلسات. نحن في مرحلة الحصول على مزيد من الوثائق طوال الوقت من أجل إنجاز التحقيق".

وأضاف "ما لن نفعله هو الانتظار لأشهر وأشهر في حين تعمل الإدارة على إنهاكنا في محاولة للتلكؤ. لسنا مستعدين للسير في هذا الطريق".

ورفضت إدارة ترامب تقديم مستندات طلبها الديمقراطيون للتحقيق ومنعت شهوداً منهم وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني من الإدلاء بشهاداتهم. وخالف شهود آخرون توجيهات البيت الأبيض وأدلوا بشهادتهم بعد استدعائهم.