قتل 27 شخصاً، على الأقل اليوم الأحد، عندما تحطمت طائرة صغيرة فوق منطقة سكنية مزدحمة في مدينة جوما بشرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.
وقال مكتب كارلي نزانزو كاسيفيتا حاكم إقليم كيفو الشمالي، في بيان، إن الطائرة، التابعة لشركة "بيزي بي"، تحطمت بعد قليل من إقلاعها في رحلة إلى مدينة بيني التي تبعد نحو 250 كيلومترا إلى الشمال.
وأكد مسؤول من شركة "بيزي بي"، طلب عدم نشر اسمه، أن الطائرة "دورنييه 228-200"، التي تضم 19 مقعدا، كان على متنها 16 راكبا واثنان من أفراد الطاقم.
لم ترد بعد أي تقارير عن سبب الحادث.
وقال جوزيف ماكوندي منسق خدمات الإنقاذ في جوما إن 27 جثة انتشلت من بين الحطام بينها جثث عدد من الأشخاص لقوا حتفهم على الأرض بفعل الحطام المتساقط.
وحوادث الطيران كثيرة نسبياً في الكونجو بسبب التراخي في تطبيق معايير السلامة وضعف الصيانة. وجميع شركات الطيران في البلاد ممنوعة من العمل في أوروبا.
وتحطمت طائرة شحن أقلعت من المطار نفسه بعد ساعة من إقلاعها في أكتوبر مما أسفر عن مقتل ثمانية ركاب كانوا على متنها.
كانت هذه تفاصيل خبر 27 قتيلاً في تحطم طائرة ركاب شرق الكونجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.