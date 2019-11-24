كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات التركية تقتل لاجيء سوري من محافظة إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبحسب المرصد السوري، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين قتلوا برصاص القوات التركية منذ انطلاق الثورة السورية لـ438 مدنياً، من بينهم 77 طفلاً دون 18، و42 امرأة.
وذكرت وسائل إعلام أن عشرات السوريين اللاجئين في تركيا عادوا، الجمعة، إلى منطقة في شمال شرقي سوريا طردت أنقرة منها مقاتلين أكرادا الشهر الماضي، وقالت وسائل إعلام تركية، إن نحو 70 سوريا بينهم نساء وأطفال وصلوا برا إلى مدينة رأس العين السورية تحت إشراف الجيش التركي وأتباعه السوريين.
وهي أول عمليات عودة لسوريين إلى المنطقة بعد أن لجأوا إلى تركيا هربا من الحرب التي تشهدها بلادهم منذ 2011. والشهر الماضي شنت تركيا عدوانا على شمال شرقي سوريا لطرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصفها بـ "الإرهابية" وإن كانت تتلقى الدعم من الدول الغربية لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وعلقت تركيا عدوانها بعد إبرام اتفاقين مع واشنطن وموسكو ينصان على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من معظم مواقعها الحدودية. وسمح هذا العدوان لأنقرة بالسيطرة المباشرة على شريط حدودي يمتد على 120 كلم وبعمق 30 كلم يربط مدينة تل أبيض براس العين.