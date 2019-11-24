كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات التركية تقتل لاجيء سوري من محافظة إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت القوات التركية، اليوم، بقتل لاجيء سوري من محافظة إدلب حاول العبور نحو أراضيها، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: "إنه وثق مقتل سوري من أبناء قرية "مغر الحنطة" بريف إدلب، برصاص حرس الحدود التركي، أثناء محاولته العبور إلى الأراضي التركية من جهة حارم بريف إدلب عند الحدود مع لواء إسكندرون"، وذلك في إطار استهداف القوات التركية المتواصل للمدنيين الذين يحاولون الهرب من شبح الحرب التي أثقلت كاهلهم، باحثين عن الأمان.

وبحسب المرصد السوري، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين قتلوا برصاص القوات التركية منذ انطلاق الثورة السورية لـ438 مدنياً، من بينهم 77 طفلاً دون 18، و42 امرأة.