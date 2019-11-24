كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تعلن استعادة داعشية مع أطفالها الثلاثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعادت السلطات الألمانية، امرأة في الـ30 من عمرها، قد تكون نشطت في صفوف تنظيم "داعش"، مع أطفالها الثلاثة.

وأكدت وكالة الأنباء الألمانية DPA اليوم الأحد أن الداعشية المفترضة التي تحمل الجنسية الألمانية وأطفالها، وصلوا الليلة الماضية إلى مطار فرانكفورت قادمين من أربيل العراقية، ويعتقد أنهم قبعوا في معسكر خاص بمسلحي "داعش" وعوائلهم شمال شرقي سوريا.

وأكدت السلطات أن العائدة ستخضع للتحقيقات بعضويتها المفترضة في التنظيم، غير أن مذكرة اعتقال لم تصدر بحقها في البلاد بعد.

وتحركت تركيا في وقت سابق من الشهر الجاري لإعادة مسلحي "داعش" الأجانب المحتجزين في سوريا إلى دولهم.

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وخلال هذا الأسبوع، قضت المحكمة الإدارية العليا في برلين باستعادة 3 أطفال ووالدتهم، بعد أن عاشوا طويلا في مناطق "داعش"، وانتهى بهم الأمر في سجون سوريا الديمقراطية.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها "الأطفال معتمدون بشكل كامل على رعاية أمهم"، مضيفة "رفاهية وأمان الأطفال الألمان أهم من المخاوف الأمنية".

ونقلت دي فيلت عن متحدثة باسم المحكمة، لم تكشف اسمها، أن المحكمة تستعد لإصدار حكم مماثل في قضية استعادة أم وطفليها من سجون سوريا الديمقراطية.

وذكرت تقارير ألمانية أبرزها صحيفة بيلد واسعة الانتشار، خلال الأيام الماضية، أن سلطات الأمن في البلاد متخوفة من عودة عناصر "داعش"، وما تحمله من مخاطر أمنية كبيرة.

وعقب العدوان التركي على شمال شرق سوريا الذي رفضته أوروبا، ابتز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دول الغرب بعودة إرهابيي داعش إلى بلادهم التي ترفض الأمر وتعدهم "قنابل موقوتة".