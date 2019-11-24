كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تحث منصات وسائل التواصل الاجتماعي على تعليق حسابات المسؤولين الإيرانيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت وزارة الخارجية الأمريكية "الفيسبوك" و"الإنستجرام" و"تويتر"، إلى تعليق حسابات قادة الحكومة الإيرانية حتى تعيد طهران تغطية تغطية الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، التي مزقتها أعمال الشغب.

وفرضت الحكومة الإيرانية تعتيمًا شبه كامل على الإنترنت قبل أكثر من أسبوع وسط احتجاجات عنيفة.

وقال براين هوك، الممثل الأمريكي الخاص لإيران، في مقابلة مع بلومبرج نُشرت على حساب وزارة الخارجية على تويتر: "إنه نظام منافق للغاية".

وأضاف الممثل الأمريكي الخاص لإيران، إنها تغلق الإنترنت بينما تواصل حكومتها استخدام جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي هذه.

وقال أيضًا، لذا فإن أحد الأشياء التي ندعوها هي شركات التواصل الاجتماعي لإغلاق حسابات المرشد الأعلى خامنئي، ووزير الخارجية ظريف، والرئيس روحاني، حتى يستعيدوا الإنترنت لشعبهم.

واندلعت المظاهرات في إيران في 15 نوفمبر، بعد ساعات قليلة من الإعلان المفاجئ عن قرار برفع أسعار البنزين في المضخة بنسبة تصل إلى 200 في المائة في البلد، الذي ضربته العقوبات.

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وفي اليوم التالي، فرضت الحكومة قيودًا صارمة على وصول الإيرانيين إلى الإنترنت في خطوة ينظر إليها على أنها تهدف إلى الحد من انتشار مقاطع الفيديو للاحتجاجات العنيفة.

وقد لقي خمسة أشخاص حتفهم في تلك الاحتجاجات حسب إحصاء رسمي من الحكومة، رغم أن منظمة العفو الدولية قدرت العدد الإجمالي بأكثر من 100 شخص.

وقال هوك، لقد أغلق النظام الإنترنت لأنه يحاول إخفاء كل الموت والمأساة، التي ألحقها النظام بآلاف المحتجين في جميع أنحاء البلاد.

لم يستجب الفيس بوك، والأنستجرام فورًا لطلب تعليق من AFP، بينما قال "تويتر" إنه ليس لديه تعليق.

ويوم الجمعة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد عزاري جهرومي، بسبب ما قاله إنه دوره في "الرقابة الواسعة" على الإنترنت.

وفي تغريدة يوم الجمعة، تُرجمت إلى الفارسية، دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أي إيراني شهد "قمع" الحكومة لإرسال وثائق إلى الولايات المتحدة، ووعدها بمعاقبة أي انتهاكات.

