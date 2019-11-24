كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: مقتل 6 متظاهرين وإصابة 158 واعتقال 11 آخرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت المواجهات بين القوات الأمنية العراقية، والمتظاهرين بمحافظتي البصرة وذي قار، جنوب بغداد، عن مقتل 6 متظاهرين وإصابة 158 آخرين، واعتقال 11 متظاهر.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، في بيان لها، إن وجود "عنف مفرط" على خلفية التصادمات التي جرت بين القوات الأمنية والمتظاهرين في محافظتي البصرة وذي قار، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى بين المتظاهرين، وإصابة 158 شخصاً واعتقال 11 آخرين.

وبحسب البيان، شملت الحصيلة 3 قتلى و87 مصاباً، و6 معتقلين في محافظة البصرة، و3 قتلى و71 مصاباً و5 معتقلين في ذي قار.

وطالبت المفوضية "الحكومة بالتدخل العاجل لإيقاف العنف بشكل فوري واتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وتطبيق معايير الاشتباك الآمن والمحافظة على أرواح المتظاهرين والقوات الأمنية".

وأوصت المفوضية "الحكومة بتحديد الأماكن الخاصة للتظاهرات والإعلان عنها للمتظاهرين وحمايتها"، مجددة الدعوة للمتظاهرين إلى الالتزام بـ التظاهر في الساحات المخصصة والابتعاد عن أي تصادم مع القوات الأمنية يكون ذريعة لاستخدام القوة ضدهم وإزهاق أرواحهم".