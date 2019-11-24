كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: مقتل 6 متظاهرين وإصابة 158 واعتقال 11 آخرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبحسب البيان، شملت الحصيلة 3 قتلى و87 مصاباً، و6 معتقلين في محافظة البصرة، و3 قتلى و71 مصاباً و5 معتقلين في ذي قار.
وطالبت المفوضية "الحكومة بالتدخل العاجل لإيقاف العنف بشكل فوري واتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وتطبيق معايير الاشتباك الآمن والمحافظة على أرواح المتظاهرين والقوات الأمنية".
وأوصت المفوضية "الحكومة بتحديد الأماكن الخاصة للتظاهرات والإعلان عنها للمتظاهرين وحمايتها"، مجددة الدعوة للمتظاهرين إلى الالتزام بـ التظاهر في الساحات المخصصة والابتعاد عن أي تصادم مع القوات الأمنية يكون ذريعة لاستخدام القوة ضدهم وإزهاق أرواحهم".
ودعت المفوضية "القوات الأمنية والسلطات المحلية والمتظاهرين إلى التعاون في الحفاظ على سلمية التظاهرات وإعادة الحياة لكافة المرافق العامة والخاصة والحفاظ على الموانئ وحقول النفط كونها ثروة وطنية لكافة أبناء الشعب العراقي".