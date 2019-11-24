كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 24/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || مقتل 111 متظاهرا وعنصرا أمنيا منذ بداية الاحتجاجات العراقية

أعلن وزير الصحة العراقي، جعفر العلاوي، مقتل 111 متظاهرا وعنصرا أمنيا، منذ انطلاق الاحتجاجات ضد الحكومة العراقية مطلع أكتوبر، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || جونسون يعد بالبريكسيت في عيد الميلاد

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، باستعادة صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى البرلمان قبل عيد الميلاد عندما يطلق بيان حزب المحافظين الخاص به اليوم الأحد وهو حجر الزاوية في رعايته للناخبين "لإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". أخبار عالمية عاجلة اليوم || فصائل موالية لتركيا تستهدف نقاط لـ "قسد" شمال حلب

استهدفت فصائل موالية لتركيا، اليوم الأحد، نقاط تمركز قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على أطراف بلدة أعزاز شمال حلب، حسبما أعلن المرصد السوري.

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