كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة عمدة "مقدشيو" بعد أسبوع من إصابته في هجوم إنتحاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي عمدة العاصمة الصومالية مقديشو، بعد أسبوع من إصابته في هجوم إنتحاري، أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.

كانت انتحارية فجرت نفسها داخل مكتب العمدة "عبد الرحمن عمر عثمان" خلال اجتماع أمني.

وأصبح السيد عثمان، الذي فر إلى المملكة المتحدة أثناء الحرب الأهلية في التسعينيات، مستشارًا في لندن قبل أن يعود في عام 2008؛ للمساعدة في إعادة بناء الصومال.

وقالت جماعة الشباب المتشددة: إنها "نفذت الهجوم، وتوفي عثمان في الدوحة بقطر؛ حيث كان يتلقى العلاج".

وكان هدف الشباب الواضح هو المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصومال، "جيمس سوان"، وهو مواطن أمريكي، كان قد غادر بالفعل المبنى بعد اجتماعه مع رئيس البلدية في 24 يوليو.

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ليس من الواضح كيف تمكن المهاجم من دخول المكاتب المشددة الحراسة، ومن بين الضحايا الآخرين مسؤولين محليين رفيعي المستوى.

هرب السيد عثمان من الصومال في أوائل التسعينيات كلاجئ، قبل الحصول على درجة الدراسات العليا والمواطنة البريطانية، كما شغل منصب مستشار لحزب العمل يسار الوسط في حي إيلينغ في لندن.

عاد إلى الصومال في عام 2008؛ حيث شغل منصب وزير الإعلام قبل أن يصبح رئيس بلدية مقديشو العام الماضي.

تسعى حركة الشباب إلى الإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال وتنفذ هجمات منتظمة في مقديشو، على الرغم من الوجود المكثف لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والقوات الصومالية، التي دربتها الولايات المتحدة الأمريكية.