كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوصول لـ1.7 مليون طفل صومالي باللقاحات المنقذة للحياة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت السلطات الصحية الصومالية، اليوم الأحد، حملة لتطعيم 1.7 مليون طفل ضد الحصبة وشلل الأطفال في "بينادير، و جالجودود، و هيرشابيل، و جوبالاند، و ولاية جنوب غرب الصومال".

وتستهدف الحملة التي تستمر 5 أيام، والتي تمتد من 24 إلى 28 نوفمبر، الأطفال دون الخامسة من العمر بلقاحات شلل الأطفال والأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 59 شهرًا بلقاحات الحصبة.

وتشمل حملة التطعيم، التي أجريت بالشراكة مع الحكومة الصومالية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، إضافة إلى فيتامين (أ) للأطفال دون سن 5 سنوات؛ لتعزيز مناعتهم وكذلك أقراص التخلص من الديدان.

وينتشر فيروس الحصبة عن طريق انتقال الجهاز التنفسي وهو شديد العدوى، ما يصل إلى 90٪ من الناس دون حصانة، الذين يشاركون المنزل مع شخص مصاب سوف يمسك به، اعتبارًا من 9 نوفمبر، تم الإبلاغ عن 3616 حالة إصابة بالحصبة في الصومال في عام 2019.

كما تواصل الصومال الاستجابة لتفشي شلل الأطفال الناجم عن اللقاحات، تم تأكيد وجود ثلاث حالات لشلل الأطفال المستمدة من اللقاح في البلاد في عام 2019، وأصابة 15 طفلًا بالشلل منذ بداية تفشي المرض في عام 2017.

ويموت واحد من بين 7 أطفال صوماليين قبل بلوغهم سن الخامسة، ويمكن الوقاية من العديد من هذه الوفيات عن طريق استخدام اللقاحات.

وقال الدكتور مامونور مالك، ممثل منظمة الصحة العالمية: "على الرغم من أننا أحرزنا تقدمًا على مر السنين لتحسين التغطية بالتحصين الروتيني في البلاد، إلا أن هناك حاجة ملحة لزيادة توسيع نطاق التغطية بالتطعيم، خاصة بالنسبة للحصبة وشلل الأطفال، من خلال العمل مع الشركاء والمجتمعات المحلية والمنظمات على مستوى القاعدة الشعبية".

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وأضاف أن الحملة المتكاملة للحصبة وشلل الأطفال، ومن المتوقع أن تعمل على تحسين تغطية التحصين الروتيني والوصول إلى من يتم تفويتهم خلال برنامج التحصين الروتيني.

وتستهدف الحملة بشكل خاص الأطفال في المناطق التي تتركز فيها أعداد كبيرة من المشردين داخليًا والمجتمعات البدوية، غالبًا ما تكون هذه الفئات السكانية أكثر قدرة على الحركة، وبالتالي فهي معرضة بشكل متزايد لخطر انتقال هذه الأمراض.

وقال ممثل اليونيسف في الصومال فيرنر شولتينك، "إن الظروف المعيشية المزدحمة وسوء التغذية وقلة فرص الحصول على المياه والصرف الصحي في المخيمات وغيرها، من المواقع تتسبب في مرض وتعرّض الأطفال لخطر شديد، لحماية هؤلاء الأطفال، من الضروري الوصول إليهم بلقاحات منقذة للحياة".

وتهدف الحملة إلى وقف انتقال العدوى بالحصبة وتقليل احتمالية تفشي مرض الحصبة في الصومال في المستقبل، وإضافة لقاح شلل الأطفال إلى الحملة سيساعد أيضًا في تعزيز الحماية ضد فيروس شلل الأطفال من النوع 1 و3 بين جميع الأطفال الصوماليين.

يقوم أكثر من 17000 من العاملين في مجال التطعيم المجتمعي الماهر والعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والتعبئة الاجتماعية بتنفيذ الحملة.

الحملات المتكاملة مهمة لرفع الحصانة بين الأطفال وتجنب الآثار المدمرة لهذه الأمراض، التي يمكن الوقاية منها بالكامل على الأفراد والأسر والاقتصاد المحلي والأمن الصحي في المنطقة.