حاول سرقة أربع تلاميذ.. لص خطير “يشرمل” وجه شرطي بتطوان- فيديو

في حادث خطير، تعرض شرطي بحي “جامع مزواق”، في مدينة تطوان، أمس السبت، لاعتداء بالسلاح الأبيض من طرف أحد المنحرفين.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه، رفقة شخص آخر، عرضا أربع تلاميذ للسرقة بالعنف وتحت الإكراه، قبل أن تتمكن دورية الأمن من إنقاذهم.

وأفادت المصادر ذاتها أن رجال الأمن حاولوا إلقاء القبض على المشتبه فيهما، اللذين واجها رجال الأمن، بشكل عنيف، ما تسبب في إصابة أحدهم، نتيجة تعرضه لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض على مستوى الوجه، والرأس، أمام صراخ المارة، وجيران المشتبه فيه.

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ونقل الشرطي إلى مستشفى سانية الرمل في تطوان من أجل تلقي الاسعافات الضرورية، فيما وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية.