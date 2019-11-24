البطولة الاحترافية.. العودة إلى الانتصارات هاجس الفتح ونهضة الزمامرة

يستقبل فريق الفتح الرباطي، مساء اليوم الأحد، نظيره نهضة الزمامرة، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد ﷲ في الرباط، في مباراة تندرج ضمن مواجهات الأسبوع السابع من البطولة الاحترافية.

ويبحث كل الفريقان، خلال هذا اللقاء، عن العودة إلى سكة الانتصارات، التي خاصمت الفتح لخمس دورات، بينما لم يحققها النهضة منذ الجولة قبل الماضية.

ويعود آخر فوز لأبناء الرگراكي إلى الأسبوع الأول من البطولة، منتصف شتنبر الماضي، على حساب ضيفه اتحاد طنجة، ومنذ تلك المباراة، عجز الفريق الرباطي عن الانتصار، إذ تعادل في ثلاث مباريات، بينما مني بالهزيمة في مناسبتين، جعلته يحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

أما نهضة الزمامرة، الصاعد حديثا للبطولة الاحترافية، فحقق آخر ثلاث نقاط مطلع الشهر الجاري أمام ضيفه سريع واد زم، قبل أن يخسر بعد ذلك بأربعة أيام من ضيفه الرجاء، وهي الهزيمة الثانية للنهضة، مقابل فوزين، وتعادل، وضعت الفريق في الرتبة الثامنة بمجموع 7 نقاط.