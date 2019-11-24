المولودية والنهضة يبحثان عن صدارة البطولة عبر بوابة “كلاسيكو الشرق”

يحتضن الملعب الشرفي، اليوم الأحد، بمدينة وجدة، لقاء المولودية المحلية بضيفه نهضة بركان، وذلك لحساب مباريات الأسبوع السابع من البطولة الاحترافية.
وتعتبر المباراة فرصة للفريقين معا، من أجل الانفراد بصدارة جدول الترتيب، في حال نجاح أي منها في تحقيق نتيجة الفوز.
ويمتلك الناديان 10 نقاط لكل منهما، مع تفوق في نسبة الأهداف لـ”سندباد الشرق”، الذي أحرز خط هجومه 6 أهداف، واهتزت شباكه في 3 مناسبات، بعدما لعب الفريق 6 مباريات، فاز في مناسبتين، وتعادل أربع مرات.
أما الفريق البرتقالي، فخاض 4 مباريات فقط، انتصر في 3 منها، مقابل تعادل وحيد، نجح خلالها خطه الأمامي في توقيع 5 أهداف، في حين استقبلت مرماه هدفين.
يذكر أن المواجهة ستُقام بحضور جمهور مولودية وجدة، فقط، باعتباره الطرف المستقبل، بعدما تقرر، في وقت سابق، خوضها بمدرجات فارغة، لدواع أمنية.
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