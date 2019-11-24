الجزائر: عجز التجارة الخارجية يزداد 65% 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ازداد العجز التجاري للجزائر بنسبة 65.1 بالمئة، على أساس سنوي، في أول 9 شهور من العام الجاري إلى 5.22 مليارات دولار، علمًا بأن العجز التجاري، كان 3.16 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء ازدياد العجز التجاريّ، مدفوعا باستمرار تراجع أسعار النفط الخام، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وهبطت الصادرات الجزائرية حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، بنسبة 12.1 بالمئة إلى 27.31 مليار دولار، نزولا من 31.07 مليار على أساس سنوي، كما تراجعت الواردات بنسبة 5.2 بالمئة إلى 32.43 مليار، نزولا من 34.23 مليار، خلال الفترة المناظرة من 2018.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الجزائرية من إجمالي الواردات، 83.90 بالمائة حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، مقارنة مع 90.76 على أساس سنوي.
ويرجع تفاقم العجز التجاري الجزائري، رغم هبوط قيمة الواردات، إلى تراجع مستويات أسعار النفط، الذي يمثل المورد الأساسي للدخل القومي، مقارنة بمستوياتها العام الماضي.
وشكلت إيرادات الوقود الحصة الأكبر من عائدات الصادرات، بقيمة 25.28 مليار دولار حتى أيلول الماضي، ما يمثل 92.91 بالمئة من إجمالي الصادرات بتراجع 12.52 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من 2018.
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