شقيب السلام: إصابة خطيرة لعامل سقط من علو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عامل (20 عاما)، بجروح وصفت بأنها خطيرة، في حادث عمل وقع مساء اليوم، الأحد، في مصنع بمدينة شقيب السلام، في منطقة النقب، جنوبي البلاد.
وفي التفاصيل، جاء أن العامل سقط من علو خلال عمله داخل المصنع؛ وذكرت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" أنها تلقت بلاغا في الحادث في تمام الساعة الخامسة، مساء اليوم.
ووصل الطاقم الطبي للمكان، وقدّم العلاج الأولي للمصاب في مكان الحادث، ثم نقله بسيارة الإسعاف المكثف، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال العلاج.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل.
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