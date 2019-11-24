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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة البريطانية: سنخرج من الاتحاد الأوروبي قبل 21 يناير والان مع التفاصيل
الأحد 24 نوفمبر 2019
بوريس جونسون
قال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، اليوم الأحد، إن بلاده ستنفصل بشكل كامل عن الاتحاد الأوروبي قبل 21 يناير المقبل.
من جانب آخر، أكد حزب المحافظين الحاكم في برنامجه الانتخابي اليوم الأحد، أنه لن يمدد فترة تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بعد ديسمبر 2020، مكررا بذلك تعهد جونسون بهذا الشأن.
وقال الحزب في البرنامج "السبيل الوحيد لتنفيذ البريكست هو مع وجود أغلبية من المحافظين في البرلمان".
وأضاف أنه إذا بقي المحافظون في الحكم فإن الأشخاص القادمين إلى بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يحصلوا على مزايا البطالة والسكن والطفولة إلا بعد خمس سنوات".
ويعتبر جونسون هذه الانتخابات وهي الثالثة خلال أربع سنوات، الوسيلة الوحيدة لإخراج بلاده من مأزق بريكست الذي يقسم البلاد منذ الاستفتاء عام 2016.
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