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أمير الرياض يهنئ رئيسي هيئة الرياضة ونادي الهلال بكأس آسيا

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمناسبة تحقيق نادي الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019م .

جاء ذلك في برقية بعثها سموه له قال فيها : يسرنا تهنئتكم بمناسبة تحقيق نادي الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019م والتي جاءت لتترجم حجم الدعم الذي تحظى به الأندية في المملكة من لدن القيادة الحكيمة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - بحفظهم الله - وبمتابعة واهتمام من سموكم الكريم

كما قدم التهنئة لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل بمناسبة تحقيق نادي الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019م .

جاء ذلك في برقية عبر فيها سموه عن سروره وتهنئته لأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي من لاعبين ومدربين وجماهير بمناسبة تحقيق النادي لبطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019م.

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