شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يهنئ رئيسي هيئة الرياضة ونادي الهلال بكأس آسيا والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في برقية بعثها سموه له قال فيها : يسرنا تهنئتكم بمناسبة تحقيق نادي الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019م والتي جاءت لتترجم حجم الدعم الذي تحظى به الأندية الرياضية في المملكة من لدن القيادة الحكيمة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - بحفظهم الله - وبمتابعة واهتمام من سموكم الكريم
كما قدم التهنئة لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل بمناسبة تحقيق نادي الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019م .
جاء ذلك في برقية عبر فيها سموه عن سروره وتهنئته لأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي من لاعبين ومدربين وجماهير بمناسبة تحقيق النادي لبطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019م.
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