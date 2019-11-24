ابتداءً من الغد.. خليجي 24 بتغطية خاصة في 'صوت الخليج'

رحلة الابحار في خليجنا ابتداءً من يوم غد من الساعة العاشرة والنصف مساءً، إذ سنكون معكم و نخبة من افضل المحللين واللاعبين الدوليين السابقين والاعلاميين كي نقرب لكم الصورة بكل مصداقية ونكون اول الداعمين لمنتخبنا الوطني.وسيكون بالتحليل الفني ضيوف مميزون وهم: سعد حافظ وصفوان عبد الغني واحمد مناجد وسلام شاكر وسلام المناصير وعلى تحليل الاداء التحكيمي سيكون الحكم الدولي السابق رعد سليم.

وانضم الى كادر البرنامج الزميل الاعلامي قحطان المالكي أثناء البطولة ومن الدوحة سيكون مراسلنا غيث جمال معنا يوميا للاطلاع على اهم اخبار البطولة.

