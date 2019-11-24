ابتداءً من الغد.. خليجي 24 بتغطية خاصة في 'صوت الخليج'

2019-11-24 | 17:24
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يطل الاعلامي طه ابو رغيف، على مشاهدي قناة السومرية بطريقة مختلفة عن طريق برنامج "صوت الخليج" ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين.
رحلة الابحار في خليجنا ابتداءً من يوم غد من الساعة العاشرة والنصف مساءً، إذ سنكون معكم و نخبة من افضل المحللين واللاعبين الدوليين السابقين والاعلاميين كي نقرب لكم الصورة بكل مصداقية ونكون اول الداعمين لمنتخبنا الوطني.
وسيكون بالتحليل الفني ضيوف مميزون وهم: سعد حافظ وصفوان عبد الغني واحمد مناجد وسلام شاكر وسلام المناصير وعلى تحليل الاداء التحكيمي سيكون الحكم الدولي السابق رعد سليم.
وانضم الى كادر البرنامج الزميل الاعلامي قحطان المالكي أثناء البطولة ومن الدوحة سيكون مراسلنا غيث جمال معنا يوميا للاطلاع على اهم اخبار البطولة.
وسيكون بالتحليل الفني ضيوف مميزون وهم: سعد حافظ وصفوان عبد الغني واحمد مناجد وسلام شاكر وسلام المناصير وعلى تحليل الاداء التحكيمي سيكون الحكم الدولي السابق رعد سليم.
وانضم الى كادر البرنامج الزميل الاعلامي قحطان المالكي أثناء البطولة ومن الدوحة سيكون مراسلنا غيث جمال معنا يوميا للاطلاع على اهم اخبار البطولة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.