ایران تعلن ارسال خبراء في اعادة الاعمار الى العتبات الدينية في العراق

اعلنت ايران، اليوم الأحد، عن ارسال مجموعة من الخبراء في الاعمار الى العتبات الدينية في العراق.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن مساعد رئيس لجنة اعادة اعمار العتبات المقدسة في ايران، البرز رئيسي ، قوله، إنه "تم ايفاد مجموعة من الخبراء في اعادة الاعمار الى العتبات الدينية في العراق"، موضحاً أن "هذه المجموعة تعد الاولى من الخبراء والفنيين الايرانيين الموفدة بهدف المساهمة في اعادة اعمار وترميم العتبات المقدسة".

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واضاف، أن "الفريق الموفد يضم 16 مختصا وفنيا في شؤون اعادة الاعمار والبناء، وسيقيم في العراق 26 يوما في عتبات النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء".

ونوه رئيسي، الى "تسجيل عدد كبير من المتطوعين الايرانيين أسمائهم للمساهمة في إعادة اعمار وترميم العتبات المقدسة في العراق"، موضحاً انه "سيتم ايفادهم عند الضرورة".