عضو بلجنة النفط والطاقة النيابية يدعو لاقالة وزيرين

دعا عضو بلجنة النفط والطاقة النيابية همام التميمي، الاحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى شمول وزيري الكهرباء والنفط بالتعديلات الوزارية بعد اخفاقهما في توفير الخدمات التي يطمح بها المواطن، مستغربا وجود وزير الكهرباء في لندن خلال هذه الفترة اكثر من تواجده في وزارته.
وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "هذه الفترة ومنذ اكثر من اسبوع، فقد خرجت اكثر من ثلاثة الاف ميكا واط من الكهرباء عن الخدمة بسبب عدم وجود الغاز لتشغيل المحطات وعدم جدية وزيري الكهرباء والنفط في التعامل مع الازمة"، مبينا ان "محطات المنصورية وبسمايا وشرق الصدر والقدس توقفت جميعها عن العمل بسبب توفر الوقود لها".
وأضاف التميمي، أن "رئيس الوزراء مطالب باقالة الوزيرين وشمولهم بالتعديلات الوزارية المرتقبة والتي يطالب بها الشعب العراقي، بعد اخفاقهما في اداء العمل بالشكل الملبي لطموحات المواطنين"، مستغربا "تواجد وزير الكهرباء في لندن خلال هذه الفترة اكثر من تواجده في وزارته".
وأضاف التميمي، أن "رئيس الوزراء مطالب باقالة الوزيرين وشمولهم بالتعديلات الوزارية المرتقبة والتي يطالب بها الشعب العراقي، بعد اخفاقهما في اداء العمل بالشكل الملبي لطموحات المواطنين"، مستغربا "تواجد وزير الكهرباء في لندن خلال هذه الفترة اكثر من تواجده في وزارته".
ومن المؤمل أن يقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى مجلس النواب تعديلا وزاريا، فيما لم يشكف عن اسماء الوزراء المشمولين في ذلك التعديل.
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