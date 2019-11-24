انقاذ عائلة من ثلاثة أشخاص واخماد حريق اندلع داخل عمارة في كركوك

اعلن الدفاع المدني، الاحد، عن انقاذ عائلة من ثلاثة أشخاص واخماد حريق اندلع داخل عمارة سكنية في كركوك.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني في كركوك تخمد حادث حريق اندلع في عمارة سكنية وانقاذ عائلة متكونة من ثلاثة أشخاص (امراة مع اطفالها) في منطقة تسعين الجديدة".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.