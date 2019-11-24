نواب عن سائرون: ما يجري في ذي قار يستوجب موقفا مسؤولا من جميع المعنيين

وقال النائب عن التحالف حمدالله الركابي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر التحالف في بغداد، وحضرته الخليج 365، إن "ذي قار مدينة الابطال والصابرين ومصنع المواقف وقدسية الجنوب والمتصدية للفساد مع بقية المحافظات، لكن مايجري فيها من قمع للمتظاهرين السلميين وسقوط العشرات من الشهداء والجرحى يستوجب موقفا مسؤولا من جميع المعنيين".وشدد الركابي، على أن "يقوم رئيس مجلس الوزراء بواجبه تجاه مايجري وان يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة، وان يعمل على وقف نزيف الدم بالسرعة الممكنة ومحاسبة جميع الذين صوبوا فوهات بنادقهم تجاه صدور ابناء الناصرية".

ولفت إلى أن "تحالف سائرون في ذي قار يعلن بكل وضوح رفضه المطلق لاي اعتداء على المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة"، داعيا المتظاهرين إلى "المحافظة على سلمية التظاهرات وعزل الذين يحاولون تشويه ثورتهم السلمية".



وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أكدت في وقت سابق من اليوم الأحد، أنها وثقت سقوط ثلاثة شهداء وإصابة ٧١ متظاهراً أمام جسري الزيتون والنصر في مركز محافظة ذي قار واعتقال خمسة متظاهرين خلال الـ24 ساعة الماضية، مطالبة الحكومة بإلتدخل العاجل لإيقاف العنف بشكل فوري واتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وتطبيق معايير الاشتباك الآمن والمحافظة على ارواح المتظاهرين والقوات الأمنية.