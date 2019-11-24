أكد نواب عن تحالف سائرون، اليوم الأحد، أن الاحداث الجارية في محافظة ذي قار تستوجب موقفا مسؤولا من جميع المعنيين.
وشدد الركابي، على أن "يقوم رئيس مجلس الوزراء بواجبه تجاه مايجري وان يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة، وان يعمل على وقف نزيف الدم بالسرعة الممكنة ومحاسبة جميع الذين صوبوا فوهات بنادقهم تجاه صدور ابناء الناصرية".
ولفت إلى أن "تحالف سائرون في ذي قار يعلن بكل وضوح رفضه المطلق لاي اعتداء على المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة"، داعيا المتظاهرين إلى "المحافظة على سلمية التظاهرات وعزل الذين يحاولون تشويه ثورتهم السلمية".
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أكدت في وقت سابق من اليوم الأحد، أنها وثقت سقوط ثلاثة شهداء وإصابة ٧١ متظاهراً أمام جسري الزيتون والنصر في مركز محافظة ذي قار واعتقال خمسة متظاهرين خلال الـ24 ساعة الماضية، مطالبة الحكومة بإلتدخل العاجل لإيقاف العنف بشكل فوري واتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وتطبيق معايير الاشتباك الآمن والمحافظة على ارواح المتظاهرين والقوات الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر نواب عن سائرون: ما يجري في ذي قار يستوجب موقفا مسؤولا من جميع المعنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.