كريستيانو رونالدو يجبر يوفنتوس على دفع مليون يورو ليونايتد

سيضطر نادي يوفنتوس الإيطالي لدفع مبلغ 850 ألف جنيه إسترليني (990 ألف يورو تقريبا)، إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل حق رعاية البرتغالي كريستيانو رونالدو.

صحيفة "ذا صن" البريطانية قالت إن المبلغ الذي سيدفعه "البيانكونيري" يعد جزءا من عقد انتقال رونالدو في 2003 من سبورتينج لشبونة البرتغالي لليونايتد.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أن الأندية التي ترعى اللاعبين قبل بلوغهم سن الـ23 عاماً، تحصل على حق الرعاية من كل عملية انتقال لاحقة.

رونالدو انضم لليونايتد في صيف 2003 بناء على توصية من السير أليكس فيرجسون المدير الفني السابق للفريق، وانتقل بعدها لفريق ريال مدريد الإسباني، قبل أن يستقر في يوفنتوس الإيطالي.

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وأكد التقرير أن المبلغ المرتبط بحق رعاية رونالدو قد تضمنته عقود انتقال اللاعب للفريق الإنجليزي قبل 16 عاماً.

التقرير المالي للفريق الإيطالي الذي نشر مؤخراً، أقر عملية الدفع بوضع بند ضمن المدفوعات، تم تخصيصه لنادي مانشستر يونايتد.

يذكر أن رونالدو تألق في صفوف يونايتد على مدار 6 سنوات، حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا 2008 ثم خسر نهائي 2009 ضد برشلونة.

وانضم اللاعب في صيف 2009 إلى ريال مدريد الإسباني الذي بقي معه 9 سنوات حقق فيها الكأس ذات الأذنين 4 مرات، ثم انضم لليوفي في صيف 2018.