صُنّاع السياسات يرسمون المستقبل في "منتدى الإمارات الاقتصادي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تُعقد أعمال "منتدى الإمارات الاقتصادي" الذي تنظمه "اقتصادية دبي" تحت عنوان "الاقتصاد الريادي في الإمارات.. مرونة ونمو وازدهار"، يومي 11 و12 ديسمبر/كانون الأول 2019.

يمثل "منتدى الإمارات الاقتصادي" ثمرة تعاون بين وزارة الاقتصاد وجميع الدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة السبع.

ومن المُنتظر أن يحظى "منتدى الإمارات الاقتصادي" باهتمام كبير على الصعيدين المحلي والدولي من خلال حلته الجديدة، كنتاج دمج "ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية" و"ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي" في حدث واحد سيؤسس على النجاح الذي حققه كل منهما على مدار 6 سنوات.

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ويشكل المنتدى أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية المحلية السنوية المعنية بتسليط الضوء على الخطط الاستراتيجية الحالية والمساهمة في رسم مستقبل التخطيط الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد استُلهمت أهداف المنتدى من "رؤية الإمارات 2021" و"الاستراتيجية الوطنية للابتكار" و"استراتيجية الصحة في دبي 2021" و"رؤية عجمان 2021" و"رؤية الشارقة السياحية 2021"، إضافة إلى "أجندات 2030" التي تشمل "الرؤية الاقتصادية 2030" لإمارة أبوظبي و"الرؤية البيئية 2030" لإمارة أبوظبي"، و"استراتيجية دبي الصناعية 2030" و"استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد".

ويوفر المنتدى في نسخته الأولى منصّة فعّالة للمعنيين بشؤون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأصحاب القرار في التخطيط الاقتصادي بالإمارات، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالدولة والمجتمع، واستعراض المبادرات الاستراتيجية والنوعية التي تم تنفيذها وتطويرها مؤخرا، بمشاركة نخبة من ممثلي كبرى الشركات وصُنّاع السياسات وقادة الفكر والمبتكرين والخبراء وطلبة المؤسسات الأكاديمية من داخل الإمارات وخارجها.