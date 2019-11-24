وفد أممي يطلع على خطط السلام في السودان

التقى وكيل الأمين العام المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة، مارك لوكوك، الأحد، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، حيث اطلع على خطط الحكومة الانتقالية وجهودها في تحقيق السلام.

وأشاد لوكوك، الذي يزور الخرطوم مترأسا وفدا رفيعا من الأمم المتحدة، بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السودانية، في تحسين الوضع الإنساني واتخاذها قرارات مهمة لتسهيل الوصول للنازحين المتأثرين وتقديم المساعدات لهم.

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وأوضح المسؤول الأممي، في تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق على أهمية دعم المجتمع الدولي لمهام الحكومة السودانية في الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار إلى أن اللقاء تناول دور الأمم المتحدة ومنظماتها في تقديم الدعم للحكومة، بالإضافة إلى سعيها لحث المجتمع الدولي على ذلك.

وقررت الحكومة السودانية مطلع الشهر الجاري، فتح المسارات الانسانية وإزالة كافة القيود عن المنظمات الطوعية وتمكينها من الوصول الى المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات.

كما سمحت الخرطوم لمدير برنامج الغذاء العالمي للدخول إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية لقطاع الشمال بولاية جنوب كردفان لأول مرة منذ اندلاع الحرب في المنطقة عام 2011.