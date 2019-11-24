عاجل.. بلومبرج ينضم لسباق الفوز بترشيح الحزب الديمقراطى للانتخابات الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

الخليج 365

أعلن الملياردير الأمريكي "مايكل بلومبرج"، اليوم الأحد، عزمه الانضمام رسمياً الى السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى، لخوضه انتخابات الرئاسة الأمريكية المنتظرة في 2020.

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"بلومبرج" رجل أعمال أمريكي من أصول يهودية شرق أوروبية، مؤسس شركة بلومبيرج المحدودة وعمدة مدينة نيويورك السابق.

بعد فترة طويلة من انتمائه للحزب الديمقراطي الأمريكي، قرر الترشح كجمهوري في انتخابات مدينة نيويورك عام 2001، وقد انتخب مرة أخرى في الانتخابات التي تلتها عام 2005.

غادر الحزب الجمهوري في يونيو 2007 مما أثار التكهنات حول إمكانية خوضه انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2008.

في أوائل 2009 إختارته مجلة ساينتفك أمريكان (بالإنجليزية: ساينتفك أمريكان) بالاشتراك مع بيل غيتس كواحد من قادة الريادة التقانية العشرة وذلك لإطلاقهما مع آخرين مبادرة دولية لمكافحة التدخين تكلفتها 375 مليون دولار. وتقوم الشراكة على برنامج للمنح الدولية ميزانيته 125 مليون دولار، بدأ بلومبيرج تطبيقه عام 2006 بغية ترويج سياسات ضد التدخين.