شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الأمريكي.. تحالف بحري أوروبي لحماية حرية الملاحة في الخليج والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (أبوظبي)، "الخليج 365" (المنامة)
أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في أبوظبي اليوم (الأحد) أن العاصمة الإماراتية ستكون مقراً لقيادة تحالف أوروبي بحري لمراقبة التحركات في مياه الخليج، يعمل بالتنسيق مع تحالف آخر تقوده الولايات المتحدة.
وأطلقت البحرية الأمريكية هذا الشهر تحالفاً إقليمياً لحماية السفن في الخليج، يضم الإمارات، والسعودية، والبحرين، وبريطانيا، وأستراليا، وألبانيا، ويتخذ المنامة مقراً.
وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي قال، قبيل مشاركته في مؤتمر أمني دولي بالمنامة أمس (السبت)، إن تقديراته تشير إلى أن من الممكن أن تشن إيران هجوماً جديداً على دول الخليج، لكنه تعهد باستمرار الالتزام الأمني الأمريكي تجاه دول الخليج. ودعاها إلى العمل مع واشنطن لمواجهة أي عدوان إيراني.
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