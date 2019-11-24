مسيرة طالبية جابت شوارع طرابلس وصولا إلى ساحة النور

انطلقت مسيرة طالبية، ترافقها دراجات نارية وسيارات، من ​منطقة أبي سمراء​ في ​طرابلس​، تتقدمها مكبرات صوت تبث أغاني وأناشيد وطنية، وجابت شوارع المدينة في طريقها إلى ​ساحة عبد الحميد كرامي​ "النور"، للمشاركة بالإعتصام المركزي، والاحتفال بإضاءة الخريطة اللبنانية في الساحة.

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