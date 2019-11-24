الحريري وعدت بنقل مطلب رفع الحظر عن تجول الدراجات النارية بصيدا للمعنيين

وعدت عضو ​كتلة المستقبل​ ​بهية الحريري​، أصحاب الدراجات النارية التي نظموا مسيرة في ​مدينة صيدا​ للمرة الثانية منذ اندلاع الحراك الاحتجاجي في 17 تشرين الاول بنقل مطلبهم برفع قرار حظر التجوال الى ​مجلس الامن الفرعي​ في ​الجنوب​ الذي سينعقد هذا الاسبوع على اعتباره هو المخول باصدار قرار بإعادة السماح للدراجات النارية التجول في صيدا.

والتقى وفد منهم "الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور ​اسامة سعد​ الذي اعرب عن تضامنه معهم ومع مطلبهم بالمرور في صيدا بشكل شرعي .

وانهى السائقون مسيرتهم في "ساحة الثورة" عند تقاطع "ايليا" وسط اجراءات امنية للجيش اللبناني ومواكبة ​قوى الامن الداخلي​