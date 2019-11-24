الحريري وعدت بنقل مطلب رفع الحظر عن تجول الدراجات النارية بصيدا للمعنيين

وعدت عضو كتلة المستقبل بهية الحريري، أصحاب الدراجات النارية التي نظموا مسيرة في مدينة صيدا للمرة الثانية منذ اندلاع الحراك الاحتجاجي في 17 تشرين الاول بنقل مطلبهم برفع قرار حظر التجوال الى مجلس الامن الفرعي في الجنوب الذي سينعقد هذا الاسبوع على اعتباره هو المخول باصدار قرار بإعادة السماح للدراجات النارية التجول في صيدا.
والتقى وفد منهم "الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور اسامة سعد الذي اعرب عن تضامنه معهم ومع مطلبهم بالمرور في صيدا بشكل شرعي .
وانهى السائقون مسيرتهم في "ساحة الثورة" عند تقاطع "ايليا" وسط اجراءات امنية للجيش اللبناني ومواكبة قوى الامن الداخلي
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