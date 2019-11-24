المطران مطر ترأس قداسا بمناسبة عيد الاستقلال بباريس: للحفاظ على صيغة لبنان الفريدة

ترأس المطران ​بولس مطر​، قداسًا في كاتدرائية سيدة ​لبنان​ في ​باريس​، تزامنًا مع ذكرى ​عيد الاستقلال​ السادس والسبعين.

وركّز المطران مطر في عظته على قيمة لبنان، "البلد الرسالة الّذي يتوجّب على جميع أبنائه المحافظة عليه وعلى صيغته الفريدة الجامعة، والقائِمة على قبول الآخر". ودعا الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ إلى "زيارة لبنان العام المقبل في هذا الإطار.

حضر القداس سفير لبنان في ​فرنسا​ رامي عدوان، المستشار الأول في السفارة زياد طعان وجمع كبير من أبناء الجالية اللبنانية.