المطران مطر ترأس قداسا بمناسبة عيد الاستقلال بباريس: للحفاظ على صيغة لبنان الفريدة

ترأس المطران بولس مطر، قداسًا في كاتدرائية سيدة لبنان في باريس، تزامنًا مع ذكرى عيد الاستقلال السادس والسبعين.
وركّز المطران مطر في عظته على قيمة لبنان، "البلد الرسالة الّذي يتوجّب على جميع أبنائه المحافظة عليه وعلى صيغته الفريدة الجامعة، والقائِمة على قبول الآخر". ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "زيارة لبنان العام المقبل في هذا الإطار.
حضر القداس سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، المستشار الأول في السفارة زياد طعان وجمع كبير من أبناء الجالية اللبنانية.
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