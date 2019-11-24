رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ أعلن العودة عن استقالته

أعلن رئيس اتحاد بلديات ​جبل الشيخ​ صالح أبو منصور، العودة عن قرار استقالته. وفي بيان له، أوضح أبو منصور أنه "بعد التواصل معي من قبل شرائح عدة من المجتمع المحلي و​الهيئات الشبابية​ والجهات المعنية، ووقوفا عند إلحاح الكثير منهم وتمنيهم عدم المغادرة في هذه الظروف، أعود عن استقالتي التي تقدمت بها الأسبوع الماضي".

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