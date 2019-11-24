رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ أعلن العودة عن استقالته

أعلن رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ صالح أبو منصور، العودة عن قرار استقالته.
وفي بيان له، أوضح أبو منصور أنه "بعد التواصل معي من قبل شرائح عدة من المجتمع المحلي والهيئات الشبابية والجهات المعنية، ووقوفا عند إلحاح الكثير منهم وتمنيهم عدم المغادرة في هذه الظروف، أعود عن استقالتي التي تقدمت بها الأسبوع الماضي".
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