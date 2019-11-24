رئيسة بوليفيا المؤقتة توقع قانون انتخابات رئاسية جديدة

أعربت رئيسة ​بوليفيا​ المؤقتة جانين أنييز، عن "شكرها وامتنانها لأعضاء البرلمان، لأنهم أقروا الوثيقة التي تتضمن إلغاء نتائج ​الانتخابات الرئاسية​ التي جرت في 20 تشرين الاول"، مشيرةً إلى إنها ستوقع اليوم على قانون أقره البرلمان لإجراء انتخابات رئاسية جديدة".

ويشار إلى أن المعارضة في بوليفيا، رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الاول الماضي، وفاز فيها إيفو موراليس المستقيل مؤخرا تحت ضغط رفض المعارضة نتائج الانتخابات.