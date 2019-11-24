مسؤول بفتح: لا بد من ضرب كل الاتفاقات مع الجانب الإسرائيلي بعرض الحائط

أكد نائب رئيس حركة "فتح" الفلسطينية محمود العالول "ضرورة ضرب كل الاتفاقات التي عقدت مع الجانب الإسرائيلي بعرض الحائط، من أجل حماية قضيتنا الوطنية ومستقبل أطفالنا"، مشيراً إلى أن "الحركة والقوى الوطنية وضعت برنامجا نضاليا ومخطط حراك ميداني على كافة الأصعدة خلال الفترة المقبلة من أجل تصعيد عملية التصدي للاحتلال في ظل الانتهاكات غير المسبوقة بحق شعبنا"، مشددا على أنه "لا يمكن على الإطلاق الاستمرار بهذه المعادلة القائمة".
ولفت إلى أن "الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب وحكومة الاحتلال عبارة عن مجموعة عصابات يصدرون ويرتكبون العديد من الجرائم ضد شعبنا والتي وصلت حد القتل"، مؤكداً أن "القيادة في سياق الذهاب إلى إنهاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في ظل الجرائم والانتهاكات المتواصلة ضد شعبنا"، مشددا على "ضرورة تغيير الوضع الراهن لحماية قضيتنا الوطنية ومستقبل أطفالنا، ولذلك لا بد من الضرب بعرض الحائط لكل الاتفاقات التي عقدت مع الجانب الإسرائيلي".
وأشار إلى انه "تزامنا مع الحراك السياسي الذي تقوم به القيادة ستكون سياسة مواجهة الاحتلال ومستوطنيه في كافة محافظات الوطن مسألة دائمة لن تقتصر على يومي الثلاثاء والجمعة المقبلين".
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