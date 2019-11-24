رونار “مشتاق للأكل المغربي”.. زار شوميشة في مطعهما – صورة

حل مدرب المنتخب الوطني المغربي السابق هيرفي رونار، أخيرا، ضيفا عند شوميشة في مطعمها، الخاص بتقديم الوجبات المغربية في إمارة دبي.

ويبدو أن رونار اشتاق للأكل المغربي، بعدما انتقل إلى تدريب المنتخب السعودي، وقد نشر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة له برفقة شوميشة داخل مطعمها “باب المنصور”.

وافتتحت شوميشة مطعمها في دبي، منذ أزيد من سنة، واستقبلت فيه نجوم معروفين، من مختلف المجالات.

واستقال المدرب الفرنسي “هيرفي رونار” من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم، في يوليوز الماضي، مؤكدا في المقابل أن القرار قد اتخذ قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية، التي خرج منها أسود الأطلس بعد خسارتهم أمام بنين في الدور ثمن النهائي.