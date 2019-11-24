الأحرار يرد على انتقادات العثماني بالإشادة بوزرائه.. ويدعو الحكومة لـ”الرفع من وتيرة الانجاز”

بعد توالي الانتقادات، التي وجهها رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، إلى حليفه الحكومي، حزب التجمع الوطني للأحرار، وجه هذا الأخير، اليوم الأحد، دعوة إلى الحكومة من أجل “الرفع من وتيرة الانجاز”.

وفي بلاغ له أصدره، اليوم، عقب اجتماع مكتبه السياسي، دافع حزب التجمع الوطني للأحرار عن حصيلة عمل وزيريه في الحكومة، عزيز أخنوش، ومحمد بنشعبون.

ويوجه العثماني انتقادات شديدة إلى الأحرار، بينما يدعو هذا الأخير الحكومة إلى مزيد من التنسيق واليقظة من أجل الرفع من وتيرة الإصلاح، مطالبا أحزاب الأغلبية بابتكار مقاربات متجددة للإنصات للمواطنين، يقول البلاغ.

Advertisements

سعد الدين العثماني كان قد وجه انتقادات إلى حليفه الحكومي، حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب استعداداته المبكرة لانتخابات 2021.

وانتقد العثماني، في حديثه، صباح الأحد الماضي، في الملتقى الجهوي الثاني للمنتخبين، الاستعدادات المبكرة للانتخابات التشريعية المقبلة، وقال: “شي وحدين كل همهم انتخابات 2021”.

وأضاف العثماني: “بلادنا خصنا نخدموها دابا، والشعب راه كيشوف، وهذا الحزب باشما كتقاومو كيتعاطفو معه المواطنين، وكيجيب مقاعد أكثر