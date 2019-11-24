الشغب يفسد “ديربي العرب”.. إصابات في صفوف رجال الأمن واعتقال 782 قاصرا

أكد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أنه تم توقيف مجموعة من الأشخاص، وحجز مجموعة من الأسلحة البيضاء، وذلك على هامش عملياتها الأمنية، خلال لقاء الوداد والرجاء، أمس السبت. ضمن إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأوضحت المديرية، تعرض قائد أمن ممتاز يعمل بقسم الأمن الرياضي لكسر على مستوى الكتف، بالإضافة لإصابة 5 موظفين للشرطة بجروح طفيفة، حيث أُحيلوا على المستشفى الجامعي ابن رشد، بالدار البيضاء، لتلقي العلاجات الضرورية.

وتابع بلاغ مديرية الأمن، أنه تم الحاق أضرار مادية بسبع سيارات مملوكة لقوات حفظ النظام، ولمصالح الأمن الوطني، ناهيك عن ست سيارات خفيفة في ملك الخواص.

وأضاف البلاغ، ٱنه تم ضبط 782 قاصرا غير مصحوبين بأولياء أمورهم، في محيط الملعب الذي احتضن المباراة، كانوا بصدد محاولة البحث عن طرق غير مشروعة للولوج، وتم تسليمهم لذويهم بموجب محاضر قانونية،كما تم الاحتفاظ بـ36 شخصا تحت الحراسة النظرية و15 قاصرا تحت المراقبة على خلفية الاشتباه في تورطهم في أعمال الشغب؛ والتراشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة.

وأشارت مديرية الأمن، أنه تم إيداع 9 أشخاص تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بعد ضبطهم متلبسين باقتراف أفعال إجرامية تتنوع ما بين حيازة المخدرات والسرقة، والسكر العلني البين والإخلال العلني بالحياء، وكذا حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء، عبارة عن سكاكين وحجارة، فضلا عن قنينة من مادة ‘الماء القاطع’ ومجموعة من الشهب الاصطناعية