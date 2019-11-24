شقيب السلام: إصابة طفلة بجراح خطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت طفلة (12 عاما) من قرية شقيب السلام في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بجراح بالغة الخطورة، على ما يبدو، إثر إغلاق بوابة عليها، اليوم الأحد.
وأحيلت الطفلة إلى عيادة محلية وقدّم لها الطاقم الطبي التابع لـ"نجمة داوود الحمراء" الإسعافات الأولية، ومن ثم نُقلت إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج بحالة خطيرة وهي تعاني من إصابات بالبطن والرأس. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث المنزلي.
وصرحت والدة الطالبة المصابة في الصف السادس، أن ابنتها كانت تركض وابن صفها، وقام بإغلاق الباب أو البوابة عليها، وطلبوا منها الحضور لترافق ابنتها، لأنها تشكو من ألم وانتفاخ في رأسها وأخبرونها أنهم وضعوا ثلجا على رأسها وأنها تقول إنها لا ترى أمامها.
وأضافت أن منزلها بعيد عن المدرسة، وأن ابنتها بقيت بدون إسعاف لمدة 45 دقيقة، وحين وصلت كانت تتقيأ.
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