شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت.. بدء ورشة عمل حول التحقيق وتتبع جريمة غسل الاموال بسيئون والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 بدأت اليوم بسيئون في محافظة حضرموت ورشة العمل الثانية حول التحقيق وتتبع جريمة غسيل الأموال التي تنظمها مؤسسة التوجه المدني الديمقراطي ( مدى ) ضمن البرنامج التدريبي لمشروع دعم الاجهزة القضائية والأمنية في اليمن، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

Advertisements ووفقا لوكالة سبأ الشرعية يستعرض 25 مشاركا ومشاركة يمثلون المحاكم والنيابات العامة، وأجهزة الأمن والشرطة ، والمحامين ، وبعض المنظمات ذات الصلة في وادي حضرموت والصحراء ، على مدى ثلاثة أيام محاور حول مفاهيم عامة عن غسيل الأموال وتمويل الارهاب والمعايير الدولية والاقليمية ، وتحديد مفهوم جريمة غسل الاموال وجريمة تمويل الارهاب وضابط التمييز بين النوعين من الجرائم ، إضافة الى الجهود اليمنية التي أتخذت في مجال مكافحة التهديد المتطور لتمويل الارهاب وغسل الاموال وموائمة التشريع اليمني للمعايير الدولية . وعرض تمرين او اكثر لقضية من قضايا غسل الاموال .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حضرموت.. بدء ورشة عمل حول التحقيق وتتبع جريمة غسل الاموال بسيئون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.