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بالصور.. حملة أمنية مشتركة ترفع جميع النقاط العشوائية في خط الضباب بتعز

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 24 نوفمبر 2019

نفذت قيادة محور تعز، اليوم ، حملة أمنية لإزالة ورفع النقاط العشوائية في خط الضباب - تعز، والتي تقوم بابتزاز المواطنين والمسافرين.

 

وشارك في الحملة الأمنية المشتركة، عدة دوريات وعربات، من اللواء ١٤٥ واللواء ١٧ مشاة التابعيين للجيش الوطني في المحافظة.

 

وتأتي هذه الحملة، بناءا على توجيهات قائد اللواء 45 مشاة، قائد محور تعز، اللواء خالد فاضل.

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وكان قائد محور تعز، اللواء خالد فاضل، قد عقد اجتماعا ضم قادة الاولوية العسكرية في المحافظة، موجها بإزالة جميع النقاط العشوائية المستحدثة، على الخط العام في المحافظة.

 

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