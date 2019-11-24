يونس محمود يعلق على تتويج 'الزعيم' بدوري أبطال آسيا

وتوج الهلال بلقب دوري ابطال آسيا بعد تغلبه على اوراوا الياباني بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

وقال محمود في تغريدة له على "تويتر"، "الف الف الف مبروك للهلال السعودي تتويجه بدوري ابطال اسيا 2019.. لقب جاء عن جدارة واستحقاق".



ويعد هذا اللقب هو الثالث لـ"الزعيم" في تأريخه بدوري ابطال اسيا.