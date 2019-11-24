يونس محمود يعلق على تتويج 'الزعيم' بدوري أبطال آسيا

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2019-11-24 | 16:26
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علق النجم الدولي السابق، يونس محمود، على تتويج فريق الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.
وتوج الهلال بلقب دوري ابطال آسيا بعد تغلبه على اوراوا الياباني بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.
وقال محمود في تغريدة له على "تويتر"، "الف الف الف مبروك للهلال السعودي تتويجه بدوري ابطال اسيا 2019.. لقب جاء عن جدارة واستحقاق".
ويعد هذا اللقب هو الثالث لـ"الزعيم" في تأريخه بدوري ابطال اسيا.
وقال محمود في تغريدة له على "تويتر"، "الف الف الف مبروك للهلال السعودي تتويجه بدوري ابطال اسيا 2019.. لقب جاء عن جدارة واستحقاق".
ويعد هذا اللقب هو الثالث لـ"الزعيم" في تأريخه بدوري ابطال اسيا.
المحرر: محمد خليل
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