وزارة الزراعة تعلن منع استيراد مادة العسل لوفرته محلياً

أعلنت وزارة الزراعة، الاحد، عن منع استيراد مادة العسل ومن جميع المنافذ الحدودية اعتبارا من اليوم، مشيرة الى أن عملية المنع جاءت نتيجة لوفرة هذا المنتج محليا.
وأوضحت الوزارة، أن "عملية المنع جاءت نتيجة لوفرة هذا المنتج محليا والتي جاءت نتيجة الدعم الذي تقدمه الوزارة لمربي النحل من خدمات اسهمت في زيادة انتاجه وصولا الى الاكتفاء الذاتي، ولأجل تشجيع المربين على الاستمرار في زيادة انشاء المناحل، فضلا عن الكميات المنتجة صدر هذا القرار".
وتابع، أن "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي المحلي"، مهيبا بـ"جميع المنافذ الحدودية بالالتزام بتنفيذ هذا القرار دعما لحماية المنتج المحلي".
وأعلنت الوزارة، اليوم الاحد، عن منع استيراد محصولي الشلغم والشوندر للموسم الحالي من كافة المنافذ الحدودية، مبينة ان ذلك ياتي في ضوء وفرة المنتج المحلي في الأسواق.
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