النقل تعلن عن البدء بموسم أسعار السفر الواطئ للعام الحالي

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "اطلاق الاسعار الخاصة بموسم السفر الواطئ (Low season) لعام 2019 لعدد من القطاعات التي يقصدها الناقل الوطني".

وأضافت الوزارة أن "تعديل اجور السفر شمل تعديل اجور السفر لقطاعات (منسك ، موسكو، كوالالمبور، باكو، اسطنبول ، انقرة ، انطاليا ، عمان ، بيروت ، دبي ، القاهرة ، كوازو ، كيف)".



وتابع، أن "هذه الاجراءات يعتمدها الناقل الوطني وفق خطة دقيقة يشرف عليها بشكل مباشر وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي والتي تهدف الى تحديث خدمات الشركة بشكل مستمرومنها الاسعار التنافسية مع شركات الطيران الاخرى بما ينسجم مع سياسة الوزار الهادفة الى خدمة المسافرين الكرام".