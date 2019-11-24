إيران تعلن افتتاح معبري 'شلمجة – جذابة' امام زوار العتبات الدينية في العراق

اعلنت إيران، اليوم الاحد، عن افتتاح معبري "شلمجة – جذابة" امام زوار العتبات الدينية في العراق.
ونقلت وكالة أنباء فارس، عن المدير العام للشؤون السياسية والامنية والحدودية بمحافظة "خوزستان" جنوب غربي ایران، رضا نجاتي قوله، إن "المحطتين الحدوديتين شلمجة وجذابة مفتوحتان لعبور الزوار الايرانيين والتوجه الى العتبات المقدسة في العراق".
واضاف، ان "عبور السلع لم ينقطع وكان جاريا الا ان عبور الزوار انقطع لفترة بعد زيارة الأربعينية لكنها استؤنفت مرة اخرى حيث ان الامكانية متوفرة في الوقت الحاضر للزوار لمراجعة الحدود مصطحبين معهم الوثائق اللازمة كجواز السفر وتاشيرة الدخول".
وأوضح، ان "الامن متوفر في المدن المقدسة في العراق في الوقت الحاضر وليست هناك اي مشكلة او عقبة امام عبور ومكوث الزوار الإيرانيين".
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