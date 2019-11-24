الاستخبارات العسكرية تعلن تدمير وكر لـ'داعش' في الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، عن تدمير وكر لـ"داعش" بداخله أحزمة وعبوات ناسفة، في محافظة الأنبار.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز الفرقة السابعة وبالتعاون مع لواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة وقسم الاستخبارات في القيادة داهمت وكراً لعصابات داعش الإرهابية في منطقة شمال طريق - بيجي حديثة، بمحافظة الأنبار".
وأضافت أن "الوكر كان بداخله حزامين ناسفين وثلاث عبوات لاصقة ودراجتين ناريتين وأدوية وزي عسكري، كما قامت القوة بحرق عجلة نوع بيكب يستخدمها الارهابيون للتنقل وإدامة الدعم اللوجستي"، موضحة أن "مفارز هندسة القيادة تكفلت بحرق وتدمير الوكر والمواد موقعيا".
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